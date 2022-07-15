Июль, 15 в 13:47

Народному депутату Алексею Ковалеву, подозреваемому в государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Сейчас депутата-коллаборанта объявили в розыск.

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Так, Государственное бюро расследований в апреле открыло уголовное производство в отношении Ковалева, который после полномасштабного вторжения РФ находится на временно оккупированной территории Херсонской области и сотрудничает с оккупационными войсками.

К тому же с июля Алексей Ковалев вступил в должность “заместителя председателя” в так называемом правительстве Херсонской области.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила нардепу-коллаборанту о подозрении 6 июля 2022 года.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Слуга народа еще 28 апреля исключили Ковалева из фракции и обратились в Офис генпрокурора и СБУ с призывом открыть уголовное производство.

8 июня нардеп в соцсети подтвердил, что сотрудничает с оккупантами. По его словам, Россия в Херсонской области надолго.

22 июня в Херсоне подорвали автомобиль Алексея Ковалева. Однако он выжил после покушения и лечился в оккупированном Крыму.

Фото: Алексей Ковалев