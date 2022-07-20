СБУ викрила чиновника, який сприяв перевезенню бронетехніки з Криму до Херсонщини

Липень, 20 в 15:44

Служба безпеки України викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

Пресслужба СБУ повідомила, що заступник директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

За це росіяни призначили його керівником “государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога”.

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За час цього “призначення”, він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупантів.

Також колаборант особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів Росії з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

В СБУ повідомили, що з початку повномасштабної агресії РФ відомство розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.