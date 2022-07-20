Все украденное агрессором будет возвращено, а гражданам выплатят компенсацию – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов пообещал, что все украденное Российской Федерацией на временно оккупированных территориях будет возвращено, а граждане получат компенсацию.
– Все украденное агрессором на оккупированных землях будет возвращено, а гражданам выплачена компенсация. Поведение на России свидетельствует о том, что они понимают неизбежность нашей победы. Путин хватается за соломинку, победить нашу страну РФ не сможет, – написал Данилов в сообщении, опубликованном у него в Twitter в среду, 20 июля.
❗️Усе вкрадене агресором на окупованих землях буде повернено, а громадянам виплачена компенсація.
????Поведінка на росії свідчить про те, що вони розуміють неминучість нашої перемоги. путін хапається за соломинку, перемогти нашу країну в рф не зможе.Сейчас смотрят
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 20, 2022