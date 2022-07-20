Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Все украденное агрессором будет возвращено, а гражданам выплатят компенсацию – Данилов

Анастасия Гевко, редактор ленты
Все украденное агрессором будет возвращено, а гражданам выплатят компенсацию – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов пообещал, что все украденное Российской Федерацией на временно оккупированных территориях будет возвращено, а граждане получат компенсацию.

– Все украденное агрессором на оккупированных землях будет возвращено, а гражданам выплачена компенсация. Поведение на России свидетельствует о том, что они понимают неизбежность нашей победы. Путин хватается за соломинку, победить нашу страну РФ не сможет, – написал Данилов в сообщении, опубликованном у него в Twitter в среду, 20 июля.

Читайте
Информация с фронта очень чувствительна, украинцам сообщают только десятую часть – Данилов

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка