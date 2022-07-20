Все вкрадене агресором буде повернуто, а громадянам виплатять компенсацію – Данілов
Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов пообіцяв, що все вкрадене Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях буде повернуто, а громадяни отримають компенсацію.
– Все вкрадене агресором на окупованих землях буде повернуто, а громадянам виплачено компенсацію. Поведінка Росії свідчить, що вони розуміють неминучість нашої перемоги. Путін хапається за соломинку, перемогти нашу країну РФ не зможе, – написав Данілов у повідомленні, опублікованому у нього у Twitter у середу, 20 липня.
❗️Усе вкрадене агресором на окупованих землях буде повернено, а громадянам виплачена компенсація.
????Поведінка на росії свідчить про те, що вони розуміють неминучість нашої перемоги. путін хапається за соломинку, перемогти нашу країну в рф не зможе.Зараз дивляться
— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 20, 2022