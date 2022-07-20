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Факти / Україна

Все вкрадене агресором буде повернуто, а громадянам виплатять компенсацію – Данілов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Все вкрадене агресором буде повернуто, а громадянам виплатять компенсацію – Данілов

Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов пообіцяв, що все вкрадене Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях буде повернуто, а громадяни отримають компенсацію.

– Все вкрадене агресором на окупованих землях буде повернуто, а громадянам виплачено компенсацію. Поведінка Росії свідчить, що вони розуміють неминучість нашої перемоги. Путін хапається за соломинку, перемогти нашу країну РФ не зможе, – написав Данілов у повідомленні, опублікованому у нього у Twitter у середу, 20 липня.

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