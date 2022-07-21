Июль, 21 в 18:08

На Закарпатье задержан коллаборант, получивший от российских захватчиков задание проникнуть в волонтерскую организацию.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, правоохранители ночью остановили 28-летнего мужчину. У него нашли большое количество денег и сообщения в телефоне, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.

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Оккупанты поставили мужчине конкретную задачу по проникновению в волонтерскую организацию.

– Живи обычной жизнью волонтера, – приказали они.

Белошицкий призвал украинских волонтеров быть осмотрительными. В то же время полиция будет дальше охотиться на предателей.

Кроме того, на снимках переписки можно увидеть, что враг хотел получить от мужчины информацию о технике и военных подразделениях ВСУ.

Полиция уже задержала коллаборанта и передала спецслужбам.

Недавно, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсонскую область. По их данным, с начала полномасштабной агрессии РФ ведомство расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.

Источник: Алексей Белошицкий

Фото: Алексей Белошицкий