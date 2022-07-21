Липень, 21 в 18:08

На Закарпатті затримали колаборанта, який отримав від російських загарбників завдання проникнути до волонтерської організації.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, правоохоронці вночі зупинили 28-річного чоловіка. У нього знайшли велику кількість грошей та повідомлення в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом.

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Окупанти поставили чоловіку конкретне завдання щодо проникнення до волонтерської організації.

– Живи звичайним життям волонтера, – наказали вони.

Білошицький закликав українських волонтерів бути обачними. Водночас поліція далі полюватиме на зрадників.

Крім того, на знімках листування можна побачити, що ворог хотів отримати від чоловіка інформацію про техніку та військові підрозділи ЗСУ.

Поліція вже затримала колаборанта і передала спецслужбам.

Нещодавно СБУ викрила чиновника-колаборанта, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини. За їхніми даними, з початку повномасштабної агресії РФ відомство розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

Джерело: Олексій Білошицький

Фото: Олексій Білошицький