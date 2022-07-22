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Факты / Украина

Из-за лишения гражданства: у Корбана во время въезда в Украину изъяли паспорт – СМИ

Юлия Соколова, редактор ленты
Из-за лишения гражданства: у Корбана во время въезда в Украину изъяли паспорт – СМИ
Фото: УНИАН

У бизнесмена, руководителя Центра терробороны Днепра Геннадия Корбана изъяли украинский паспорт при прохождении контроля на границе. Причина этого – лишение его гражданства Украины.

Такие данные обнародовали ряд СМИ со ссылкой на самого Корбана и его адвоката. Отмечается, что паспорт изъяли пограничники во время въезда Корбана в Украину.

В частности, издание Бабель сообщает, что эту информацию подтвердил им сам Корбан. Адвокат бизнесмена Андрей Йосипов в комментарии изданию Украинская правда сообщил, что на границу прибыли представители других силовых ведомств Украины.

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Сам Корбан находится на границе. По данным СМИ, он прибыл с территории Польши на пропускной пункт Смильница (Львовская область).

Издание LB.ua пишет, что на границе дорогу ему перекрыли украинские пограничники. Они сообщили, что украинское гражданство Корбана прекращено и забрали паспорт “в работу”. Теперь Корбан и его адвокаты находятся в служебном помещении, где дают объяснения.

В комментарии изданию РБК-Украина Геннадий Корбак подтвердил, что не может въехать в Украину, поскольку у него изъяли загранпаспорт гражданина Украины. По его словам, основанием для таких действий пограничники назвали президентский указ о лишении его гражданства.

– В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по Дії, никак. По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад (в Польшу, – Ред.), – отметил Корбан.

СМИ со ссылкой на информацию от правоохранительных органов утверждают, что внутренний и заграничный паспорта Корбана не действительны.

В то же время в Государственной пограничной службе не разглашают информацию о Корбане. Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что во время оформления граждан на границе Украины “действия инспекторов пограничной службы происходят исключительно в пределах норм действующего законодательства, регламентирующего пересечение государственной границы”.

– Я не владею информацией о пересечении или попытках пересечения границы третьими лицами. Разглашение такой информации запрещено законодательством, — добавил Демченко.

Стоит отметить, что накануне народный депутат Сергей Власенко (Батькивщина) обнародовал документ – якобы указ президента Украины Владимира Зеленского – о лишении ряда лиц украинского гражданства. В списке есть Геннадий Корбан, а также бизнесмен Игорь Коломойский.

Документ датирован 18 июля этого года. В то же время, на официальном сайте главы государства этого указа нет.

Как объяснил секретарь СНБО Алексей Данилов, подобные указы могут не публиковать, учитывая, что они содержат персональные данные.

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