Июль, 22 в 1:12

Секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что, если указ президента Владимира Зеленского о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского и пророссийского политика Вадима Рабиновича существует, то он может быть и не опубликован.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 21 июля в эфире национального телемарафона.

По его словам, причиной такого решения может стать наличие персональных данных в документе главы государства, поэтому документ может быть закрыт для того, чтобы он не попал в публичное пространство.

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– Указы, если там есть персональные данные, они закрыты. Вы можете не увидеть эти указы, потому что указы о гражданстве содержат персональные данные. Будут ли опубликованы эти указы, я вам не могу сказать, потому что у меня совсем другие обязанности, – отметил он.

Ранее народный депутат Сергей Власенко (партия Батькивщина) опубликовал фото документа, в котором, кроме Игоря Коломойского и Вадима Рабиновича, содержалось еще восемь фамилий, в том числе Геннадий Корбан, которого СМИ неоднократно связывали с городскими властями Днепра.

Ни Алексей Данилов, ни СМИ со ссылкой на источники в Офисе президента, не смогли подтвердить реальное наличие такого указа президента.