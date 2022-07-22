Липень, 22 в 15:39

У бізнесмена, керівника Центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана вилучили український паспорт під час проходження контролю на кордоні. Причина цього – позбавлення його громадянства України.

Такі дані оприлюднила низка ЗМІ з посиланням на самого Корбана та його адвоката. Зазначається, що паспорт вилучили прикордонники під час в’зду Корбана в Україну.

Зокрема, видання Бабель повідомляє, що цю інформацію їм підтвердив сам Корбан. Адвокат бізнесмена Андрій Йосипов у коментарі виданню Українська правда повідомив, що на кордон прибули представники інших силових відомств України.

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Сам Корбан наразі перебуває на кордоні. За даними ЗМІ, він прибув з території Польщі на пропускний пункт Смільниця (Львівська область).

Видання LB.ua пише, що на кордоні дорогу йому перекрили українські прикордонники. Вони повідомили, що українське громадянство Корбана припинене, і забрали паспорт “у роботу”. Тепер Корбан і його адвокати перебувають у службовому приміщенні, де дають пояснення.

У коментарі виданню РБК-Україна Геннадій Корбан підтвердив, що не може в’їхати в Україну, оскільки в нього вилучили закордонний паспорт громадянина України. За його словами, підставою таких дій прикордонники назвали президентський указ про позбавлення його громадянства.

– У результаті я не можу тепер в’їхати ні по одному документу: ні по військовому квитку, ні по Дії, ніяк. По суті, застряг тут у прикордонній зоні. Адвокати зараз розбираються, тому що незрозуміло, за яким документом, наприклад, я можу повернутися назад (до Польщі, – Ред.), – зазначив Корбан.

ЗМІ з посиланням на інформацію від правоохоронних органів стверджують, що внутрішній та закордонний паспорти Корбана не дійсні.

Водночас у Державній прикордонній службі не розголошують інформацію щодо Корбана. Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що під час оформлення громадян на кордоні України “дії інспекторів прикордонної служби відбуваються виключно в межах норм чинного законодавства, що регламентує перетин державного кордону”.

– Я не володію інформацією про перетин або спроби перетину кордону третіми особами. Розголошення такої інформації заборонено законодавством, – додав Демченко.

Варто зазначити, що напередодні народний депутат Сергій Власенко (Батьківщина) оприлюднив документ – начебто указ президента України Володимира Зеленського – про позбавлення низки осіб українського громадянства. У списку є Геннадій Корбан, а також бізнесмен Ігор Коломойський.

Документ датований 18 липня цього року. Водночас на офіційному сайті глави держави цього указу немає.

Як пояснив секретар РНБО Олексій Данілов, подібні укази можуть не публікувати з огляду на те, що вони містять персональні дані.

Джерело: Сергій Власенко