Для завершения войны до зимы Украине нужно больше оружия — Ермак

Июль, 22 в 12:40

Украине нужно больше оружия, чтобы завершить войну к зиме.

Об этом в новом проекте американского журналиста Криса Куомо рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Украина противостоит России уже пять месяцев. Мы не испугались и продемонстрировали всему миру, что мы можем победить. Для этого нам нужно больше оружия и антироссийских санкций, — сообщил Ермак.

Также он напомнил о важности своевременного предоставления помощи, о которой просит Украина.

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— Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой, — говорит руководитель ОП.

Кроме того, Ермак поблагодарил США за уже оказанную помощь и добавил, что “если Украина не выстоит, то уже американским солдатам придется воевать против РФ за свободу других, например, стран Балтии”.

– Американцы должны понимать, что сегодня они инвестируют в борьбу за свободу. Также независимая Украина – это большой рынок, где американскому бизнесу всегда рады. Кроме того, победа Украины обеспечит безопасность других государств, стран НАТО, — добавил Ермак.

Источник: Андрей Ермак

Фото: Минобороны Украины