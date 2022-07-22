Для завершения войны до зимы Украине нужно больше оружия — Ермак
Украине нужно больше оружия, чтобы завершить войну к зиме.
Об этом в новом проекте американского журналиста Криса Куомо рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
— Украина противостоит России уже пять месяцев. Мы не испугались и продемонстрировали всему миру, что мы можем победить. Для этого нам нужно больше оружия и антироссийских санкций, — сообщил Ермак.
Также он напомнил о важности своевременного предоставления помощи, о которой просит Украина.
— Потому что войну нужно остановить до зимы, иначе потом она будет более тяжелой, — говорит руководитель ОП.
Кроме того, Ермак поблагодарил США за уже оказанную помощь и добавил, что “если Украина не выстоит, то уже американским солдатам придется воевать против РФ за свободу других, например, стран Балтии”.
– Американцы должны понимать, что сегодня они инвестируют в борьбу за свободу. Также независимая Украина – это большой рынок, где американскому бизнесу всегда рады. Кроме того, победа Украины обеспечит безопасность других государств, стран НАТО, — добавил Ермак.
Источник: Андрей Ермак
Фото: Минобороны Украины