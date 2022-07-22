Для завершення війни до зими Україні потрібно більше зброї – Єрмак

Липень, 22 в 12:40

Україні потрібно більше зброї, щоб завершити війну до зими.

Про це в новому проєкті американського журналіста Кріса Куомо розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Україна протистоїть Росії вже 5 місяців. Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій, – повідомив Єрмак.

Також він нагадав про важливість своєчасного надходження допомоги, про яку просить Україна.

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– Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою, – каже керівник ОП.

Крім того, Єрмак подякував США за вже надану допомогу та додав, що “якщо Україна не вистоїть, то вже американським солдатам доведеться воювати проти РФ за свободу інших, наприклад, країн Балтії”.

– Американці мають розуміти, що сьогодні вони інвестують у боротьбу за свободу. Також незалежна Україна – це великий ринок, де американському бізнесу завжди раді. Окрім цього, перемога України забезпечить безпеку інших держав, країн НАТО, – додав Єрмак.

Джерело: Андрій Єрмак

Фото: Міноборони України