Июль, 22 в 15:43

Украина, Турция и ООН в Стамбуле 22 июля подписали соглашение по экспорту зерна.

Об этом сообщает телеканал Дом.

Свои подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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Аналогичный документ должны подписать сегодня Турция, ООН и Россия.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, подписания прямого соглашения по зерну между Россией и Украиной не будет.

– Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН, — отметил он.

Щодо стамбульського договору «про вивезення ???????? зерна». Попередньо. 1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Соглашение не будет предусматривать сопровождение транспорта российскими кораблями и присутствию российских представителей в украинских портах.

Подоляк уточнил, что в случае провокаций будет немедленный военный ответ. При необходимости все проверки транспортных кораблей будут производиться совместными группами в водах Турции.

Напомним, что украинская делегация прибыла в Стамбул 22 июля. Ее возглавил министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган надеется, что заключение соглашения по зерну позволит устранить все проблемы с формированием сельскохозяйственного коридора по Черному морю.