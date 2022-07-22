Липень, 22 в 15:43

Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підпишуть угоду про експорт зерна.

Документ підпишуть міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Аналогічний документ мають підписати сьогодні Туреччина, ООН та Росія.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна вже підписала угоду. Але турецькі ЗМІ інформацію не підтвердили. За їхніми даними, церемонія підписання документа пройде за участю України та РФ, у присутності президента Туреччини та генерального секретаря ООН.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, підписання прямої угоди щодо зерна між Росією та Україною не буде.

– Ми підписуємо договір із Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір із Туреччиною та ООН, – зазначив він.

Щодо стамбульського договору «про вивезення ???????? зерна». Попередньо. 1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022

Угода не передбачатиме супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах.

Подоляк уточнив: у разі провокацій буде негайна військова відповідь. За потреби всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у водах Туреччини.

Нагадаємо, що українська делегація прибула у Стамбул 22 липня. Її очолив міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що укладення угоди щодо зерна дасть змогу усунути всі проблеми із формуванням сільськогосподарського коридору Чорним морем.