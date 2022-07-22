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Факти / Україна

Україна, Туреччина та ООН підпишуть угоду про експорт зерна: онлайн-трансляція

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Україна, Туреччина та ООН підпишуть угоду про експорт зерна: онлайн-трансляція

Україна, Туреччина та ООН 22 липня у Стамбулі підпишуть угоду про експорт зерна.

Документ підпишуть міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Аналогічний документ мають підписати сьогодні Туреччина, ООН та Росія.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна вже підписала угоду. Але турецькі ЗМІ інформацію не підтвердили. За їхніми даними, церемонія підписання документа пройде за участю України та РФ, у присутності президента Туреччини та генерального секретаря ООН.

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, підписання прямої угоди щодо зерна між Росією та Україною не буде.

– Ми підписуємо договір із Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір із Туреччиною та ООН, – зазначив він.

Угода не передбачатиме супроводу транспорту російськими кораблями та присутності російських представників в українських портах.

Подоляк уточнив: у разі провокацій буде негайна військова відповідь. За потреби всі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами у водах Туреччини.

Нагадаємо, що українська делегація прибула у Стамбул 22 липня. Її очолив міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається, що укладення угоди щодо зерна дасть змогу усунути всі проблеми із формуванням сільськогосподарського коридору Чорним морем.

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