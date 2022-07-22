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Факты / Украина

На Луганщине оккупанты отобрали у фермеров и вывезли 70 тыс. тонн зерна — Гайдай

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Луганщине оккупанты отобрали у фермеров и вывезли 70 тыс. тонн зерна — Гайдай

Около 70 тыс. тонн зерна, собранного фермирами Луганщины, национализировало кубанское предприятие и вывезло.

Об этом заявил Сергей Гайдай.

По этой причине у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.

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– Фермеры региона, даже при отсутствии большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки, – сообщил Гайдай.

К тому времени два самых мощных предприятия Луганской области – ООО СП Нибулон и ЧАО Агротон – почти завершили сбор урожая.

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В Департаменте агропромышленного развития Луганской ОВА отмечают, что до начала российской агрессии эти агроформирования были самыми мощными предприятиями региона.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Рixabay

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