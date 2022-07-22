На Луганщине оккупанты отобрали у фермеров и вывезли 70 тыс. тонн зерна — Гайдай
Около 70 тыс. тонн зерна, собранного фермирами Луганщины, национализировало кубанское предприятие и вывезло.
Об этом заявил Сергей Гайдай.
По этой причине у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.
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– Фермеры региона, даже при отсутствии большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки, – сообщил Гайдай.
К тому времени два самых мощных предприятия Луганской области – ООО СП Нибулон и ЧАО Агротон – почти завершили сбор урожая.
В Департаменте агропромышленного развития Луганской ОВА отмечают, что до начала российской агрессии эти агроформирования были самыми мощными предприятиями региона.
Источник: Сергей Гайдай
Фото: Рixabay