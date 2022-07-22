На Луганщині окупанти відібрали у фермерів та вивезли 70 тис. тонн зерна – Гайдай
Близько 70 тис. тонн зерна, яке зібрали фермери Луганщини, націоналізувало кубанське підприємство та вивезло.
Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
З цієї причини в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї.
– Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки, – повідомив Гайдай.
На той час два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП Нібулон та ПрАТ Агротон – майже завершили збирання врожаю.
У Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОВА зазначають, що до початку російської агресії ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Рixabay