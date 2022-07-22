На Луганщині окупанти відібрали у фермерів та вивезли 70 тис. тонн зерна – Гайдай

Липень, 22 в 12:24

Близько 70 тис. тонн зерна, яке зібрали фермери Луганщини, націоналізувало кубанське підприємство та вивезло.

Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

З цієї причини в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, щоб розрахуватися з населенням за паї.

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– Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки, – повідомив Гайдай.

На той час два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП Нібулон та ПрАТ Агротон – майже завершили збирання врожаю.

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У Департаменті агропромислового розвитку Луганської ОВА зазначають, що до початку російської агресії ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Рixabay