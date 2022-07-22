Германия передаст Украине ПВО IRIS-T в конце лета — МИД ФРГ

Июль, 22 в 8:46

Система противовоздушной обороны IRIS-T находится в Германии еще на стадии производства, и к концу лета будет готова для отправки в Украину.

Об этом заявила в интервью глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

— Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова к концу лета. И таким образом мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше, — говорит Бербок.

Также она отметила, что вопрос поставки Украине оружия – это не гонка за место в рейтинге, речь идет о совместной поддержке Украины со стороны всего международного сообщества, стран-членов НАТО.

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Напомним, что 20 июля США в ближайшие недели Великобритания поставит Украине десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и еще сотни единиц противотанкового оружия.

Источник: DW

Фото: Getty Images