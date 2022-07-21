Июль, 21 в 17:56

В ближайшие недели Великобритания поставит Украине десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и еще сотни единиц противотанкового оружия.

Как отмечается на сайте правительства Британии, поставка нового оборудования значительно усилит поддержку Соединенного Королевства в борьбе Украины для подавления жестокого и необоснованного вторжения России.

— Более 20 155-мм самоходных орудий M109 и 36 105-мм артиллерийских орудий L119 вскоре прибудут из Великобритании, — объявил министр обороны Бен Уоллес, выступая 21 июля в британском парламенте.

Также в Украину будут доставлены контрбатарейные радиолокационные системы и более 50 тыс. боеприпасов для артиллерии Украины советского образца, добавил он.

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Как отмечается в сообщении, указанное оборудование укрепит способность Вооруженных сил Украины защищаться от неизбирательного применения артиллерии Россией.

При этом в ближайшие недели Великобритания также отправит еще более 1 600 единиц противотанкового оружия, а также беспилотники, включая сотни боеприпасов для беспилотной авиации.

В британском правительстве отметили, что на сегодняшний день в Украину отправлено 6,9 тыс. единиц NLAW, Javelin, Brimstone и другого противотанкового оружия, а также 16 тыс. артиллерийских снарядов, шесть автомобилей Stormer, оснащенных пусковыми установками для противовоздушных ракет Starstreak, и сотни ракет.

При этом Великобритания также поставила морские ракеты Brimstone, реактивные системы залпового огня, 120 боевых бронированных машин и большое количество нелетальной помощи, включая более 82 тыс. шлемов, 8 450 комплектов бронежилетов и более 5 тыс. приборов ночного видения.

— Масштабы и ассортимент предоставляемого нами оборудования демонстрируют силу нашей решимости. Вместе с нашими международными партнерами мы обеспечим Украину инструментами для защиты своей страны от незаконного вторжения Путина, — сказал британский министр обороны Бен Уоллес.

Отмечается, что усиление военной помощи произошло после того, как премьер-министр Борис Джонсон объявил в июне, что Великобритания предоставит Украине еще £1 млрд военной поддержки. При этом в оборонном ведомстве добавили, что общая поддержка Украины со стороны Британии суммарно достигла уже £2,3 млрд.

В правительстве Великобритании отметили, что следующий этап военной поддержки, оплачиваемый за счет указанных дополнительных средств, будет включать еще более сложные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и новое инновационное оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы.

Это усиление произошло после того, как Великобритания начала крупную учебную операцию для украинских войск, в ходе которой могут пройти подготовку до 10 тыс. солдат.

Источник: UK government

Фото: British Army