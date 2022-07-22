Німеччина передасть Україні ППО IRIS-T наприкінці літа – МЗС ФРН

Липень, 22 в 8:46

Система протиповітряної оборони IRIS-T перебуває в Німеччині ще на стадії виробництва, і наприкінці літа буде готова для відправки в Україну.

Про це заявила в інтерв’ю голова МЗС ФРН Анналена Бербок.

– Наша проблема, як і у багатьох європейських держав, полягає у тому, що у запасах є не все, що потрібно Україні. Тому ми відправимо в Україну, наприклад, IRIS-T – одну з найсучасніших систем протиповітряної оборони, яка нині перебуває лише на стадії виробництві та, сподіваюся, буде готова наприкінці літа. І таким чином ми завжди перевіряємо, що ще можна зробити, щоби підтримати Україну ще більше, – говорить Бербок.

Також вона зазначила, що питання постачання Україні зброї – це не перегони за місцем у рейтингу, йдеться про спільну підтримку України з боку усієї міжнародної спільноти, країн-членів НАТО.

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Нагадаємо, що найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських гармат, сотні безпілотників та ще сотні одиниць протитанкової зброї.

Джерело: DW

Фото: Getty Images