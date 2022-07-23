Июль, 22 в 22:10

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему Россия не может начать наступление в Донецком направлении.

По его словам, после уничтожения военных складов оккупантам критически не хватает транспорта для подвоза боеприпасов.

— На Донецком направлении основные усилия противник сосредотачивает на Краматорском и Бахмутском направлениях, ведет обстрелы, пытается накапливать боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Здесь мы видим снижение боевой активности именно в результате того, что мы уничтожили военные склады российских войск, – отметил эксперт на своем YouTube-канале.

Жданов говорит, что враг пытается подвозить боеприпасы из новых складов, которые они выносят на расстояние более 70 км от линии фронта.

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— Подвоз боеприпасов пытаются осуществлять на гражданских машинах. Либо они маскируются, либо им катастрофически не хватает транспорта, что реальнее. Привлекают все, вплоть до зерновозов. Это еще одна причина, по которой российские войска до сих пор не могут начать массированное наступление на Донецком направлении, – добавил он.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские защитники отбили попытки россиян продвинуться к Покровскому на Бахмутском направлении, к Верхнекаменскому и Ивано-Даревке на Краматорском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

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