Липень, 22 в 22:10

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому Росія не може розпочати наступ на Донецькому напрямку.

За його словами, після знищення військових складів окупантам критично не вистачає транспорту для підвезення боєприпасів.

– На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Краматорському та Бахмутському напрямках, веде обстріли, намагається накопичувати боєприпаси та паливно-мастильні матеріали. Тут ми бачимо зниження бойової активності саме в результаті того, що ми знищили військові склади російських військ, – зазначив експерт на своєму YouTube-каналі.

Жданов каже, що ворог намагається підвозити боєприпаси вже з нових складів, які вони виносять на відстань понад 70 км від лінії фронту.

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– Підвезення боєприпасів намагаються здійснювати на цивільних машинах. Або вони маскуються, або їм катастрофічно не вистачає транспорту, що більш реально. Залучають все, аж до зерновозів. Це ще одна причина, по якій російські війська досі не можуть почати масований наступ на Донецькому напрямку, – додав він.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські захисники відбили спроби росіян просунутися до Покровського на Бахмутському напрямку, до Верхньокамʼянського та Івано-Дарʼївки на Краматорському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

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