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Факты / Украина

ВСУ сорвали штурм Углегорской ТЭС и отбили наступления на нескольких направлениях

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытались продвинуться в направлении Покровского на Бахмутском направлении, в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Даревка на Краматорском направлении.

Об этом свидетельствует вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

— Штурмовыми действиями враг пытался продвинуться в направлении Покровского, успеха не имеет, отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС, — отметили в Генштабе.

На Краматорском направлении противник пытался продвинуться в направлениях Верхнекаменское и Ивано-Дарьевка. Но украинские защитники свели на нет их попытки, поэтому оккупанты отошли.

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Кроме того, россияне нанесли авиаудары возле Каменского и Красного. Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

В Генштабе также рассказали, что морально-психологическое состояние оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и неповиновение офицерам.

Личный состав врага жалуется на неэффективность своих атак на позиции Сил обороны Украины. Увеличивается количество солдат, которые прибегают к саботажу и умышленно выводят из строя боевую технику.

По состоянию на 22 июля потери России в войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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