Во время воздушной тревоги: в Харькове ночью раздавались взрывы
Ночью 22 июля в Харькове раздались взрывы.
Мощные звуки жители города слышали во время объявленных воздушных тревог.
Сирены в Харькове и области прозвучали в 02.01. И сразу же один за другим были слышны взрывы.
В Чугуевском районе после этого пропал свет.
Менее чем через полчаса людям разрешили покинуть укрытия.
А уже спустя 40 минут город и область снова оказались под угрозой обстрелов.
Согласно данным очевидцев, взрывы прогремели и во время этой воздушной тревоги.
Отбой объявили в 03.42.
Заметим, по данным местных СМИ, взрывы в Харькове раздавались и во время тревоги, объявленной в 22.02 21 июля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.
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