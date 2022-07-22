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Факты / Украина

Во время воздушной тревоги: в Харькове ночью раздавались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

Ночью 22 июля в Харькове раздались взрывы.

Мощные звуки жители города слышали во время объявленных воздушных тревог.

Сирены в Харькове и области прозвучали в 02.01. И сразу же один за другим были слышны взрывы.

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В Чугуевском районе после этого пропал свет.

Менее чем через полчаса людям разрешили покинуть укрытия.

А уже спустя 40 минут город и область снова оказались под угрозой обстрелов.

Согласно данным очевидцев, взрывы прогремели и во время этой воздушной тревоги.

Отбой объявили в 03.42.

Заметим, по данным местных СМИ, взрывы в Харькове раздавались и во время тревоги, объявленной в 22.02 21 июля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 149-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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