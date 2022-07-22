Під час повітряної тривоги: у Харкові серед ночі лунали вибухи
Уночі 22 липня в Харкові лунали вибухи.
Потужні звуки жителі міста чули під час оголошених повітряних тривог.
Сирени в Харкові та області пролунали о 02.01. І відразу ж один за одним було чутно вибухи.
У Чугуївському районі після цього зникло світло.
Менше ніж за пів години людям дозволили покинути укриття.
А вже за 40 хвилин місто та область знову опинились під загрозою обстрілів.
За даними очевидців, вибухи пролунали й під час цієї повітряної тривоги.
Відбій оголосили о 03.42.
Зауважимо, за даними місцевих ЗМІ, вибухи в Харкові лунали й під час тривоги, оголошеної о 22.02 21 липня.
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