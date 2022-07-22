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Факти / Україна

Під час повітряної тривоги: у Харкові серед ночі лунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 22 липня в Харкові лунали вибухи.

Потужні звуки жителі міста чули під час оголошених повітряних тривог.

Сирени в Харкові та області пролунали о 02.01. І відразу ж один за одним було чутно вибухи.

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У Чугуївському районі після цього зникло світло.

Менше ніж за пів години людям дозволили покинути укриття.

А вже за 40 хвилин місто та область знову опинились під загрозою обстрілів.

За даними очевидців, вибухи пролунали й під час цієї повітряної тривоги.

Відбій оголосили о 03.42.

Зауважимо, за даними місцевих ЗМІ, вибухи в Харкові лунали й під час тривоги, оголошеної о 22.02 21 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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