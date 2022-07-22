В Харькове раздаются взрывы — СМИ
Требует проверки
Местные паблики сообщают о взрывах в Харькове. Официальной информации пока нет.
Воздушная тревога в городе и области была объявлена в 22.02
Напомним, что 20 июля в двух районах Харькова прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В частности, взрывы услышали жители Немышлянского и Салтовского районов.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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