Подоляк об экспорте зерна: Украина подписывает договор с Турцией и ООН, а не с Россией

Июль, 22 в 14:36

Руководитель Офиса президента Михаил Подоляк сообщил детали стамбульского договора “о вывозе зерна”.

— Что касается стамбульского договора “о вывозе зерна”. Предварительно. 1. Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН. 1/2, – сообщил Подоляк на своей официальной странице в Twitter.

Известно, что украинская делегация во главе с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым прибыла в Стамбул на переговоры по решению зернового вопроса.

В рамках визита Украина встретилась с генеральным секретарем организации Антониу Гуттеришем. В фокусе диалога – инициатива ООН по разблокированию морских портов по экспорту продовольствия и гарантии безопасности для суден.

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Напомним, что 21 июля МИД Украины заявил, что украинская делегация поддержит только те решения по экспорту украинского зерна, которые обеспечат безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный вывоз украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Источник: Михаил Подоляк