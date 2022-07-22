Июль, 21 в 23:52

Министерство иностранных дел Украины назвало условия, при которых 22 июля могут быть подписаны обязательства сторон для экспорта украинского зерна.

Соответствующие условия рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что 22 июля в Турции запланированы переговоры по возобновлению экспорта украинских зерновых под эгидой ООН.

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— По итогам может быть подписан документ, который будет содержать обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море, — рассказал представитель МИД.

Олег Николенко добавил, что украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Напомним, переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по экспорту украинского зерна должны пройти в Стамбуле, об этом 21 июля сообщила канцелярия турецкого президента. Планируется, что стороны смогут подписать соглашение в 16.30 по местному времени во дворце Долмабахче. Отметим, что подписание соглашения анонсировано между президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а роль и уровень представителей из Украины и РФ пока неизвестна.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что достижение договоренностей по вывозу украинского зерна не будет означать ослабление режима безопасности в Черном море.