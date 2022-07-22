Подоляк щодо експорту зерна: Україна підписує договір з Туреччиною та ООН, а не з Росією

Липень, 22 в 14:36

Керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив деталі щодо стамбульського договору “про вивезення зерна”.

– Щодо стамбульського договору “про вивезення зерна”. Попередньо. 1. Україна не підписує жодних документів з Росією. Ми підписуємо договір з Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір з Туреччиною та ООН. 1/2, – повідомив Подоляк на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Відомо, що українська делегація на чолі з міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим прибула до Стамбулу на переговори щодо розв’язання зернового питання.

У рамках візиту Україна зустрілась з генеральним секретарем Організації Антоніу Гуттерешем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства та гарантії безпеки для суден.

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Нагадаємо, що 21 липня МЗС України зазначило, що українська делегація підтримає лише ті рішення щодо експорту українського зерна, які гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечне вивезення української сільськогосподарської продукції на світові ринки.

Джерело: Михайло Подоляк