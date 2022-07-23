Июль, 22 в 21:55

Украина ежедневно теряет около 30 военнослужащих, и каждый день около 250 украинских защитников получают ранения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Wall Street Journal.

По его словам, недавние поставки оружия США и союзников, особенно реактивных систем залпового огня HIMARS и 155-мм гаубиц, помогли сдержать наступление России на Донбассе и стабилизировать там ситуацию.

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Владимир Зеленский отметил, что раньше российские войска ежедневно выпускали около 12 тыс. артиллерийских снарядов против 1-2 тыс. украинских. Теперь, добавил он, Украина может выпускать около 6 тыс. снарядов в день, в то время как Россия начинает ощущать нехватку боеприпасов и войск.

Это изменение в балансе огневой мощи привело к сокращению потерь со стороны Украины, сказал Зеленский. По его словам, на пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Сейчас потери составляют около 30 человек в день и около 250 раненых, цитирует украинского лидера WSJ.

— Я могу сказать вам точно, потому что я живу с этим каждый день, — отметил президент Зеленский, доставая свой смартфон, чтобы ознакомиться с цифрами, только что предоставленными военными.

Издание отмечает, что хотя президент Украины и отказался раскрыть общие потери украинских военных с начала войны, ссылаясь на военную политику, Зеленский все же сказал, что они в несколько раз ниже, чем у России.

По данным Генштаба ВСУ, после полномасштабного вторжения РФ в Украину погибло 39 тыс. российских военнослужащих, в то время как западные оценки составляют примерно половину этого числа.