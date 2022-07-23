Липень, 22 в 21:55

Україна щодня втрачає близько 30 військовослужбовців і щодня близько 250 українських захисників зазнають поранень.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal.

За його словами, нещодавні поставки зброї США та союзників, особливо реактивних систем залпового вогню HIMARS та 155-мм гаубиць, допомогли стримати наступ Росії на Донбасі та стабілізувати там ситуацію.

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Володимир Зеленський зазначив, що раніше російські війська щодня випускали близько 12 тисяч артилерійських снарядів проти 1-2 тисяч українців. Тепер, додав він, Україна може випускати близько 6 тисяч снарядів на день, тоді як Росія починає відчувати нестачу боєприпасів та військ.

Ця зміна у балансі вогневої могутності призвела до скорочення втрат з боку України, сказав Зеленський. За його словами, на піку бойових дій у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військовослужбовців на день; зараз втрати становлять близько 30 осіб на день та близько 250 поранених, цитує українського лідера WSJ.

– Я можу сказати вам точно, тому що я живу з цим щодня, – сказав президент Зеленський, дістаючи свій смартфон, щоб ознайомитися з цифрами, які щойно надали військові.

Видання зазначає, що хоч президент України відмовився розкрити загальні втрати українських військових з початку війни, посилаючись на військову політику, Зеленський все ж таки сказав, що вони в кілька разів нижчі, ніж у Росії.

За даними Генштабу ЗСУ, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 39 тисяч російських військовослужбовців, тоді як західні оцінки становлять приблизно половину цього числа.