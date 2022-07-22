В Украине только 11% учебных заведений имеют собственные укрытия — МВД
Сейчас только 3 тысячи учебных заведений имеют собственные укрытия гражданской защиты, что составляет всего на всего лишь 11%.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины на своей странице в Facebook. По его словам, в них может укрыться почти 1 миллион участников образовательного процесса.
Находясь в командировке на Востоке, Евгений Енин посетил свою родную школу в Павлограде.
– Конечно, поинтересовался и состоянием укрытия. Оказалось, что есть над чем работать и нужна поддержка, – написал он.
Напомним, что в условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября только при наличии должным образом обустроенных укрытий для пребывания детей и учителей во время воздушных тревог.
Источник: Евгений Енин
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