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Факты / Украина

В Украине только 11% учебных заведений имеют собственные укрытия — МВД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
В Украине только 11% учебных заведений имеют собственные укрытия — МВД

Сейчас только 3 тысячи учебных заведений имеют собственные укрытия гражданской защиты, что составляет всего на всего лишь 11%.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины на своей странице в Facebook. По его словам, в них может укрыться почти 1 миллион участников образовательного процесса.

Находясь в командировке на Востоке, Евгений Енин посетил свою родную школу в Павлограде.

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–  Конечно, поинтересовался и состоянием укрытия. Оказалось, что есть над чем работать и нужна поддержка, – написал он.

Напомним, что в условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября только при наличии должным образом обустроенных укрытий для пребывания детей и учителей во время воздушных тревог.

Источник: Евгений Енин

Фото: Depositphotos

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