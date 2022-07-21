Обучение стартует там, где безопасно: Монастырский рассказал о подготовке школ к 1 сентября

В условиях полномасштабной войны украинские школы начнут обучение офлайн с 1 сентября только при наличии надлежащим образом обустроенных укрытий для пребывания детей и учителей во время воздушных тревог.

Об этом министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что самым главным требованием возвращения детей в школы с 1 сентября является их безопасность.

– Я бы очень хотел, чтобы в этом году максимальное количество школ смогло начать офлайн обучение, то есть чтобы дети пошли в школу 1 сентября. Для этого есть несколько условий. Безусловно, это обеспечение безопасности наших детей, это самое главное требование, – заявил министр.

Монастырский уточнил, что речь идет об оборудовании укрытий в школах или возле учебных заведений, а также наборе навыков, как ими пользоваться и как правильно действовать во время воздушной тревоги.

Глава МВД напомнил, что сейчас специальные комиссии с участием представителей ГСЧС проверяют наличие и состояние укрытий во всех школах Украины, которые планируют с 1 сентября начать обучение офлайн.

– В первую очередь мы говорим о так называемых тыловых областях – западной и части центральной Украины, где очень много находится внутренне перемещенных лиц и деток, которые пойдут не в свои родные школы. И потому там в первую очередь происходит интенсивная работа, чтобы обустроить соответствующие укрытия, — отметил Монастырский.

Министр также объяснил, как должно выглядеть бомбоубежище в школе. По его словам, укрытиями могут быть как подвальные, так и полуподвальные помещения с соответствующим защитным оборудованием на случай воздушной тревоги. В укрытии должно быть электричество, туалет, условия для учебы и пребывания в течение определенного времени.

Монастырский заверил, что на сегодняшний день количество школ, отвечающих требованиям безопасности, увеличивается.

В то же время он подчеркнул, что в школах, где бомбоубежища не будут отвечать требованиям, обучение офлайн не начнется.

– Мы убеждены, что до 1 сентября большинство школ, которые планируют начать (обучение офлайн, — Ред.), будут обустроены укрытиями, или укрытия будут рядом со школой, и туда дети смогут быстро переместиться во время воздушной тревоги. Ответственность здесь местных органов власти, но Государственная служба чрезвычайных ситуаций будет четко контролировать выполнение всех требований. И обучение начнется там, где это действительно будет безопасно, – сообщил министр.

Он уточнил, что аналогичные проверки укрытий происходят в детсадах и высших учебных заведениях.

Кроме того, Монастырский проинформировал, что в учебных заведениях появится специальный урок по правилам безопасности, в частности, обращению с взрывоопасными предметами.

– Будут введены новые курсы. Сейчас мы с Минобразования работаем над тем, чтобы новые знания были освоены нашими школьниками, студентами. Это в первую очередь касается тренировок по укрытиям, знаниям, как должен действовать человек во время воздушной тревоги. В том числе необходимы знания по взрывоопасным предметам… Это будут отдельные уроки по демонстрации образцов, каким образом распознать взрывоопасные предметы, как обращаться с ними, — объяснил глава МВД.

Он добавил, что министерство также запускает пилотный проект под названием Воспитатель безопасности. Он предусматривает появление в общинах специально обученных специалистов (не полицейских), которые будут проводить уроки по безопасности детей.

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