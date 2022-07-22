В Україні лише 11% закладів освіти мають власні укриття – МВС

Липень, 22 в 15:54

Зараз майже 3 тисячі закладів освіти мають власні укриття цивільного захисту, що становить лише 11 %.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України на своїй сторінці у Facebook За його словами, в них може укритися майже 1 мільйон учасників освітнього процесу.

Перебуваючи у відрядженні на Сході, Євгеній Єнін відвідав свою рідну школу в Павлограді.

Зараз дивляться

– Звичайно, поцікавився і станом укриття. Виявилося, що є над чим працювати і потрібна підтримка, – написав він.

Нагадаємо, що в умовах повномасштабної війни українські школи розпочнуть навчання офлайн з 1 вересня лише за наявності належним чином облаштованих укриттів для перебування дітей та вчителів під час повітряних тривог.

Джерело: Євгеній Єнін

Фото: Depositphotos