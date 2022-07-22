Враг накрыл огнем три района на Днепропетровщине — Резниченко
Российская армия накрыла огнем три района на Днепропетровщине – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.
– Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются прорывы газопровода и водопровода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.
В Покровской общине враг ударил по складам. Разбило трансформатор – несколько сел без света.
По Зеленодольской общине ударили из ствольной артиллерии. Задело частный дом. Пожар там был потушен.
В Апостолове семь прилетов. Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, 8 человек ранены. Информация еще уточняется, — говорится в сообщении.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко