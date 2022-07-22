Враг накрыл огнем три района на Днепропетровщине — Резниченко

Июль, 22 в 9:06

Российская армия накрыла огнем три района на Днепропетровщине – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

– Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Имеются прорывы газопровода и водопровода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко