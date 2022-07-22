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Факти / Україна

Ворог накрив вогнем три райони на Дніпропетровщині – Резніченко

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Ворог накрив вогнем три райони на Дніпропетровщині – Резніченко

Російська армія накрила вогнем три райони на Дніпропетровщині – Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

– Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є прориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки що не зрозуміло.

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У Покровській громаді ворог ударив по складах. Розбило трансформатор – кілька сіл без світла.

По Зеленодольській громаді ударили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

У Апостоловому сім прильотів. Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені  житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється, – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко

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