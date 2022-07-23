Может начаться в ближайшие недели: Сольский об экспорте зерна из Украины

Июль, 23 в 12:16

В ближайшие недели, если ситуация не изменится в худшую сторону, в сегодняшних условиях корабли уже могут начать заходить в украинские порты для дальнейшего экспорта зерна.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

– Нам вывозить нужно много, причем каждый месяц. Поэтому открытие портов – это была критическая история. Потому что если мы не дадим фермерам денег, в целом всему агрорынку, то они не смогут уже через месяц засеять поля на следующий сезон. Вот тогда будет голод, – объяснил он.

Также Николай Сольский добавил, что после возобновления морского экспорта могут вырасти цены на зерно на внутреннем рынке. Соответственно, возможно подорожание муки и хлеба. Но министр объяснил, что другого выхода нет.

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– Внутренняя цена на зерно в Украине сейчас самая дешевая в мире. Фермеры его продают дешевле себестоимости. Так быть не может, потому что тогда зерна не будет в следующем году. Поэтому в тех координатах, которые будут в ближайшие полгода, в Украине зерно будет дешевле, чем в мире, но оно будет дорожать, — добавил министр.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению ООН и Турции Украина подписала Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Соглашение предусматривает разблокировку трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный. Контроль за портами остается за украинской стороной.