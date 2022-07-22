Июль, 22 в 18:36

В Стамбуле 22 июля по предложению ООН и Турции Украина подписала Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о деталях договоренности.

О чем договорились

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По словам министра, соглашение предусматривает разблокировку трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный для вывоза зерна и продовольствия.

Контроль портов остается за украинской стороной. Там будут только суда, которые обеспечивают экспорт зерна и связанных с ним продовольствия и удобрений.

— Под эгидой ООН будет создан Совместный координационный центр, в состав которого должны войти представители Турции, Украины, ООН и РФ, которые предоставили гарантии безопасного передвижения судов, которые будут участвовать в транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов, — рассказал Кубраков.

Кроме того, для соблюдения договоренностей в Турции создадут Инспекционные группы среди представителей всех сторон, которые будут обеспечивать проверку грузов и персонала, направляющихся в украинские порты или выходящие из них. Инспекция будет проходить исключительно в гаванях, на входе и выходе Турецкого пролива. Совместная инспекция обезопасит порты от входа “троянских коней” под видом гражданских судов.

Документ будет действовать в течение 120 дней со дня подписания и может быть продлен на тот же период, если одна из сторон не сообщит о намерении прекратить его действие.

Что дает Украине подписание соглашения об экспорте зерна

Соглашение не предусматривает ослабления санкций в отношении России и не влияет на действия ВСУ на фронте.

— Это возможность для аграриев вывезти урожай этого года и иметь средства для подготовки к следующей посевной. Кроме того, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут в поддержку экономики и ВСУ, — объяснил замминистра Мустафа Найем.

Кубраков подчеркнул, что более 20 млн тонн зерна лежит на складах еще с прошлого года, а новый урожай уже ждет экспорта. Если бы команде президента не удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки – украинские аграрии поставили бы под вопрос саму необходимость сеять поля на следующий год.

Что дает миру “зерновое соглашение”

Министр добавил, что действующие морские порты Украины – это вклад в глобальную продовольственную безопасность и экономику мира.

По оценкам экспертов, возможность экспорта украинского зерна снизит мировые цены на продовольствие, что тормозит маховик инфляции, которая стала проблемой для всего мира.

Блокада украинских морских портов поставила под угрозу голода не менее 1,5 млрд человек во всем мире, о чем неоднократно заявлял Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Фото: Александр Кубраков