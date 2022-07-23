Може розпочатися у найближчі тижні: Сольський про експорт зерна з України

Липень, 23 в 12:16

У найближчі тижні, якщо ситуація не зміниться в гірший бік, за сьогоднішніх умов кораблі вже можуть почати заходити в українські порти для подальшого експорту зерна.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

– Нам вивозити потрібно багато, причому кожного місяця. Тому відкриття портів – це була критична історія. Бо якщо ми не дамо фермерам грошей, загалом всьому агроринку, то вони не зможуть вже через місяць засіяти поля на наступний сезон. Ось тоді буде голод, – пояснив він.

Також Микола Сольський додав, що після відновлення морського експорту, можуть зрости ціни на зерно на внутрішньому ринку. Відповідно, можливе здорожчання борошна і хліба. Але міністр пояснив, що іншого виходу немає.

Зараз дивляться

– Внутрішня ціна на зерно в Україні зараз найдешевша у світі. Фермери його продають дешевше, ніж собівартість. Так бути не може, бо тоді зерна не буде наступного року. Тому в тих координатах, які будуть у найближчі пів року, в Україні зерно буде дешевше, ніж у світі, але воно дорожчатиме, – додав міністр.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі за пропозиції ООН та Туреччини Україна підписала Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів.

Угода передбачає розблокування трьох українських портів: Одеса, Чорноморськ і Південний. Контроль за портами залишається за українською стороною.