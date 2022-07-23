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Факты / Украина

Оккупанты заблокировали Google в Херсонской области

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Оккупанты заблокировали Google в Херсонской области
Фото: Pixabay

На временно захваченных территориях Херсонской области российские оккупанты заблокировали Google.

Об этом пропагандистским СМИ сообщил коллаборант и так называемый заместитель руководителя оккупационной администрации Кирилл Стремоусов.

Вместе с поисковиком Google также отключены YouTube и Viber. Коллаборант Стремоусов назвал эти сервисы “вредоносными”.

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К слову, оккупанты раньше также делали попытки оборвать связь с временно захваченными территориями. Так, в июне в Мариуполе российские захватчики пытались блокировать мессенджеры.

Тогда, несмотря на запрет Viber в так называемой ДНР, приложение продолжило работать. Хотя оккупанты попытались его заблокировать, но Viber не дал им этого сделать.

Тем временем украинцы столкнулись с очередной кибератакой. Речь идет о массовом распространении вредоносного файла под названием Доповідь0507224.ppt, который ворует данные.

Эксперты призывают не открывать файл, поскольку это приведет к запуску программы AgentTesla, которая незаметно для пользователя украдет данные, в частности конфиденциальные.

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