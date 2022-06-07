Оккупанты пытаются блокировать связь с Мариуполем через мессенджеры — советник мэра

В Мариуполе российские оккупанты пытаются блокировать мессенджеры. Однако они остаются самой главной связью с городом.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

— Частично сохраняется мобильная связь. Даже несмотря на запрет Viber в “ДНР”, он продолжает работать. Они попытались заблокировать его, но Viber не дал этого сделать оккупантам. И потому, пожалуй, самая главная связь с городом — это всевозможные мессенджеры, — объяснил он ведущему Свободы слова на ICTV Вадиму Карпьяку в эфире марафона.

По словам Анрющенко, мобильная связь в Мариуполе работает очень плохо, но в целом связь с городом есть.

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Также он добавил, что оккупанты начали грузить металл в порту Мариуполя. По его словам, порт работает в очень ограниченном режиме. Достаточно малыми партиями можно что-то завозить или что-то вывозить судами класса река-море.

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