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Факти / Україна

Окупанти заблокували Google у Херсонській області

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти заблокували Google у Херсонській області
Фото: Pixabay

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські окупанти заблокували Google.

Про це пропагандистським ЗМІ повідомив колаборант і так званий заступник керівника окупаційної адміністрації Кирило Стремоусов.

Разом з пошуковиком Google також відключені YouTube і Viber. Колаборант Стремоусов назвав ці сервіси “шкідливими”.

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До слова, окупанти і раніше робили спроби обірвати звязок з тимчасово захопленими територіями. Так, у червні у Маріуполі російські загарбники намагалися блокувати месенджери.

Тоді, попри заборону Viber у так званій ДНР, додаток продовжив працювати. Хоча окупанти спробували його заблокувати, але Viber не дав їм цього зробити.

Тим часом українці зіткнулися з черговою кібератакою. Йдеться про масове поширення шкідливого файлу під назвою Доповідь0507224.ppt, який краде дані.

Експерти закликають не відкривати файл, оскільки це призведе до запуску програми AgentTesla, яка непомітно для користувача краде дані, зокрема конфіденційні.

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