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Факты / Украина

В Киеве появился мурал с Зеленским и Залужным, которые пишут письмо турецкому султану

Илья Нежигай, редактор ленты Ольга Чайко, Журналистка Факты ICTV
В Киеве появился мурал с Зеленским и Залужным, которые пишут письмо турецкому султану

В столице появился мини-мурал по мотивам картины Ильи Репина “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”.

Впрочем, теперь среди казаков появились персонажи новейшей украинской истории: бойцы полка Азов, президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Автором работы является художник из Палестины Джамал Бадван, живущий в Украине 30 лет и имеющий украинское гражданство.

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По его словам, стенопись является тем минимумом, которым он мог помочь украинскому народу, ведь по возрасту в армию он не проходит. В то же время в интернете он увидел разные вариации полотна Репина и решил создать собственное изображение, напомнив о современных украинских героях.

Мурал нарисовал на столичном заброшенном помещении челночной станции — недалеко от детской площадки — над Русановским каналом. При этом на работу художник потратил почти 2 месяца, используя акриловые и масляные краски.

Примечательно, что это не первая патриотическая работа палестинского автора, которую он посвятил Украине. На том же помещении есть три мурала этого автора, включая украинский флаг и герб.

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Фото: Ольга Чайко / Факты ICTV

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