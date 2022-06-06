Июнь, 06 в 14:55

В Ужгороде зарисовали изображение советского вождя Владимира Ленина, которое было на стене многоэтажки.

Огромный портрет Ленина появился на стене четырехэтажного жилого дома в центре Ужгорода еще в советское время. И раздражал горожан десятилетиями. Ужгородцы предпринимали уже несколько попыток избавиться от этого изображения. Использовали разные инструменты и средства для его замаскирования. Но тщетно.

Сначала окрашивали стену. Но рисунок снова проявлялся. Годами портрет Ленина закрывали большим баннером. Но его демонтировали, потому что в городе начали кампанию по уменьшению рекламных площадей. Теперь наконец-то Ужгород избавится от раздражающего портрета навсегда, надеются городские активисты. Именно они стали инициаторами демонтажа этого коммунистического изображения.

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— В течение 30 лет независимости нашей страны, к сожалению, никому не удавалось его зарисовать, заштукатурить, зашпаклевать. По разным причинам. Мы подошли практичнее. Застройщики города нам помогли: купили все необходимые материалы, привезли и установили леса. Мы договорились с ОСМД и они разрешили поработать на стене. Не просто нанести новый рисунок на уже имеющуюся старую краску. А полностью зашить ее толстым слоем пенопласта. Поштукатурить и уже тогда наносить новый рисунок. То есть теперь Ленин уж точно не проявится на здании, — говорит инициатор акции Эрнест Завадский.

Активистов поддержали три художника. Двое местных. Третья – Мария Ващенко. Она бежала сюда от войны из Харькова 2,5 месяца назад. С идеей нового патриотического изображения определялись долго.

— Главной задачей сейчас, как никогда, было снести этого урода. И чтобы вместо него появилось что-нибудь хорошее, патриотическое. Что-то, что символизирует свободу. Нашу национальность и подлинность, — добавляет Завадский.

Художники работали бесплатно. Справились быстро – за три дня. Мурал с украинской символикой и в национальных желто-голубых цветах. На нем на фоне украинского флага изображена синица. Она держит в лапах колосья пшеницы и ветвь калины. Этот мурал – символ воли. Площадь рисунка – около 150 кв. м.

— Эскиз мурала мы с коллегами создавали вместе. Работали над рисунком очень быстро, но качественно. И это меня радует. Рисовали с утра до позднего вечера, до ночи. Сначала планировали изобразить голубя. Но потом передумали. Рисунок должен быть легким и понятным всем. И мы не ошиблись, выбрав летящую синичку. Наш мурал называется Воля, – рассказала Фактам художница-харьковчанка Мария Ващенко.

Портрет большевистского лидера больше не мозолит глаза горожанам и туристам. Их будет радовать новый патриотический мурал. Ведь синица – вестница хорошего и легкого. Эта птичка живет весело. И намекает всем на счастливое будущее.