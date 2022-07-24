Липень, 23 в 23:12

У столиці з’явився міні-мурал за мотивами картини Іллі Репіна “Запорожці пишуть листа турецькому султанові”.

Втім тепер, серед козаків з’явились персонажі новітньої української історії: бійці полку Азов, президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Автором роботи є художник із Палестини Джамал Бадван, який живе в Україні 30 років та має українське громадянство.

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За його словами, стінопис є тим мінімумом, яким він міг допомогти українському народу, адже за віком до армії він не проходить. Водночас в інтернеті він побачив різні варіації полотна Репіна і вирішив створити власне зображення, нагадавши про сучасних українських героїв.

Мурал намалював на столичному закинутому приміщенні човникової станції – неподалік дитячого майданчику – над Русанівським каналом. При цьому на роботу художник витратив майже 2 місяці, використовуючи акрилові та олійні фарби.

У Києві з’явився мурал із Зеленським та Залужним, які пишуть листа турецькому султанові / 3 фотографии

Примітно, що це не перша патріотична робота палестинського автора, яку він присвятив Україні. На тому ж приміщенні є три мурали цього автора, включно із українським прапором та гербом.

Фото: Ольга Чайко / Факти ICTV