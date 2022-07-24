Июль, 24 в 1:00

Украина сможет получить от США и других западных партнеров еще более десяти реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом рассказал глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит в интервью Радио Свобода.

– Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других (государств — Ред.), — сказал он.

Адам Смит отметил, что коллективный Запад будет пытаться предоставить РСЗО так много, как сможет.

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– Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем, – объяснил он.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников говорил, что для эффективной обороны для украинских Вооруженных сил сейчас необходимо 50 установок HIMARS и ракетных систем M270. При этом для начала наступления количество этих РСЗО должно составлять 100.

Сейчас Украина уже имеет 12 РСЗО HIMARS и неопределенное количество британских MLRS M270. При этом во второй половине июля США анонсировали новый пакет помощи, в котором для Украины будут переданы еще четыре установки HIMARS.