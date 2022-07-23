Июль, 23 в 16:48

В субботу, 23 июля, в Киев прибыла делегация Палаты представителей Конгресса США. С конгрессменами встретился президент Украины Владимир Зеленский.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, американскую делегацию возглавил глава Комитета по вопросам вооруженных сил Адам Смит.

В ходе встречи Зеленский отметил, что этот визит является весомым сигналом поддержки Украины и ее территориальной целостности в условиях полномасштабной войны.

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– Ценим помощь США в защите нашей территории, нашей земли и украинского народа. Я хотел бы поблагодарить за лидерскую позицию Соединенных Штатов президента Байдена и Конгресс США, где мы имеем важную двухпалатную и двухпартийную поддержку, — заявил глава государства.

Он также поблагодарил за теплый прием в США для первой леди Украины Елены Зеленской, которая получила возможность выступить в Конгрессе и донести важные месседжи от всех украинцев.

Отдельно Зеленский упомянул новый пакет военной помощи от Вашингтона, который включает дополнительные реактивные артиллерийские системы HIMARS, снаряды и беспилотники. Он отметил важность поддержки Украины со стороны США.

Президент проинформировал конгрессменов о сегодняшнем массированном ракетном ударе, который нанесли по Одессе войска РФ, попав по территории порта. Зеленский подчеркнул, что обстрел произошел менее чем через сутки после договоренностей о коридоре для экспорта украинского зерна, достигнутых в Стамбуле.

– Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует, — объяснил глава государства.

В связи с этим Зеленский отметил, что война в Украине не может превратиться в замороженный конфликт.

– Украина не может быть страной, где есть замороженный конфликт. И для нас необходимо, чтобы Украина имела возможность проводить соответствующие шаги по деоккупации наших территорий, — заявил он.

В ходе переговоров президент проинформировал членов Конгресса США о работе по послевоенному восстановлению нашего государства. Первым ее этапом является реализация плана быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры – жилищной, образовательной, медицинской (Fast Recovery plan). Зеленский призвал США присоединиться к этому проекту.

Как известно, накануне США объявили о дополнительной помощи Украине на общую сумму $270 млн. В пакет военной помощи, в частности, входят: 4 HIMARS и боеприпасы к ним; 36 тыс. снарядов к артиллерии; противотанковое вооружение; 580 дронов Phoenix Ghost.