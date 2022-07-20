Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще 4 HIMARS

Малиновская Ангелина, редактор ленты
HIMARS

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече министров обороны Рамштайн-4.

— Он будет включать еще четыре HIMARS, усовершенствованные ракетные системы, которые украинцы так эффективно используют и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя. И в него войдут еще комплекты боеприпасов к РСЗО и артиллерии, – отметил Остин.

Министр добавил, что со времени встречи в Брюсселе США обязались предоставить помощь по безопасности Украине более чем на 2,6 млрд долларов.

Сейчас смотрят

Напомним, что 19 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Объявить о его выделении планируют уже на этой неделе.

Источник: Министерство обороны США

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка