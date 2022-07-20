Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще 4 HIMARS

Июль, 20 в 16:49

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече министров обороны Рамштайн-4.

— Он будет включать еще четыре HIMARS, усовершенствованные ракетные системы, которые украинцы так эффективно используют и которые так сильно изменили ситуацию на поле боя. И в него войдут еще комплекты боеприпасов к РСЗО и артиллерии, – отметил Остин.

Министр добавил, что со времени встречи в Брюсселе США обязались предоставить помощь по безопасности Украине более чем на 2,6 млрд долларов.

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LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Напомним, что 19 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине. Объявить о его выделении планируют уже на этой неделе.

Источник: Министерство обороны США

Фото: Getty Images