Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще 4 HIMARS

Новый пакет военной помощи США Украине будет включать еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече министров обороны Рамштайн-4.

Министр добавил, что со времени встречи в Брюсселе США обязались предоставить помощь по безопасности Украине более чем на 2,6 млрд долларов.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt

— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022