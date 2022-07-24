От рук оккупантов в Украине погибли 358 детей, более 600 ранены
За пять месяцев полномасштабной войны России против Украины пострадали более 1042 детей.
По информации ювенальных прокуроров, погибли 358 детей, за сутки выросло количество раненых – более 684.
Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 361, Харьковской — 194, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 54, Херсонской — 54, Запорожской — 40.
23 июля в результате вражеского обстрела Николаева получил обломочное ранение 17-летний парень.
Но эти цифры не окончательны, их не могут установить в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2188 учебных заведений, из них 221 разрушены полностью.
Полномасштабная война России против Украины длится уже пять месяцев. С 24 февраля для нашей страны чуть ли не каждый день насыщен событиями, и, к сожалению, большинство из них трагичны.
О победах Украины, потерях РФ и прогнозах на войну – читайте в нашем материале.