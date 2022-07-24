От рук оккупантов в Украине погибли 358 детей, более 600 ранены

Июль, 24 в 9:46

За пять месяцев полномасштабной войны России против Украины пострадали более 1042 детей.

По информации ювенальных прокуроров, погибли 358 детей, за сутки выросло количество раненых – более 684.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 361, Харьковской — 194, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 54, Херсонской — 54, Запорожской — 40.

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23 июля в результате вражеского обстрела Николаева получил обломочное ранение 17-летний парень.

Но эти цифры не окончательны, их не могут установить в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме того, из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2188 учебных заведений, из них 221 разрушены полностью.

Полномасштабная война России против Украины длится уже пять месяцев. С 24 февраля для нашей страны чуть ли не каждый день насыщен событиями, и, к сожалению, большинство из них трагичны.

О победах Украины, потерях РФ и прогнозах на войну – читайте в нашем материале.