Від рук окупантів в Україні загинули 358 дітей, понад 600 поранені

Липень, 24 в 9:46

За п‘ять місяців повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 1042 дитини.

За інформацією ювенальних прокурорів, загинули 358 дітей, за добу зросла кількість поранених – понад 684.

Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

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23 липня внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва дістав уламкове поранення 17-річний хлопець.

Але ці цифри не остаточні, їх не можуть встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Крім того, через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже п’ять місяців. З 24 лютого для нашої країни чи не кожен день насичений подіями, і, на жаль, більшість з них трагічні.

Про перемоги України, втрати РФ та прогнози на війну – читайте у нашому матеріалі.