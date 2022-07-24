Від рук окупантів в Україні загинули 358 дітей, понад 600 поранені
За п‘ять місяців повномасштабної війни Росії проти України постраждали понад 1042 дитини.
За інформацією ювенальних прокурорів, загинули 358 дітей, за добу зросла кількість поранених – понад 684.
Найбільше дітей постраждали у Донецькій області – 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 54, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.
23 липня внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва дістав уламкове поранення 17-річний хлопець.
Але ці цифри не остаточні, їх не можуть встановити в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Крім того, через російські бомбардування та обстріли пошкоджено 2188 закладів освіти, з них 221 зруйновано повністю.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже п’ять місяців. З 24 лютого для нашої країни чи не кожен день насичений подіями, і, на жаль, більшість з них трагічні.
Про перемоги України, втрати РФ та прогнози на війну – читайте у нашому матеріалі.