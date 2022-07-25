Липень, 25 в 11:29

О 01.30 25 липня російські військові залпом із установки Град обстріляли території Краснопільської громади Сумської області.

За словами керівника обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, зафіксовано 20 прильотів.

Нині влада області уточнює інформацію про постраждалих та руйнування.

Зараз дивляться

Кількома годинами раніше, майже о 22.00 24 липня, з боку російського Тьоткіного окупанти відкрили вогонь із 120-міліметрових мінометів по околицях Білопілля.

Є інформація про чотири прильоти. Минулося без втрат та руйнувань.

Близько 120 вибухів напередодні пролунало на території Есманьської громади, куди ворог вдарив із реактивних систем залпового вогню.

Близько півтора десятка вибухів прогриміло в Охтирській громаді, куди загарбники били зі ствольної артилерії.

По території Хотінської громади росіяни гатили з БТР.

20 прильотів лише за ніч: РФ обстрілює Сумщину з Градів, мінометів та артилерії / 2 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 152-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький, Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба