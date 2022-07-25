Армия дронов: Украина закупила мультикоптеры Matrice и разведчики Fly Eye

Июль, 25 в 16:48

Министр цифровой политики Михаил Федоров сообщил, что вскоре на фронте появятся супердроны, среди которых БПЛА Matrice, Warmate и Fly Eye, которые закупили на благотворительные пожертвования от граждан Украины.

– Подписали первые договоры на 260,5 млн грн на закупку беспилотников для армии дронов. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность, – отметил он.

Кроме того, закупят две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate, которые приобрели благодаря инициативе Monobank.

– Готовим маркеры, чтобы вы могли оставить на них послание оккупантам, – сообщил Федоров.

“Суперзвездой” закупки министр называет 20 Fly Eye – одни из лучших дронов-разведчиков в мире.